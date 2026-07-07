Первый отель в Тульской области получил сертификат China Friendly

«AZIMUT Сити Отель Тула» первым в области получил сертификат соответствия стандарту China Friendly, сообщили в министерстве туризма региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Программа China Friendly призвана создать комфортную среду пребывания для китайских туристов. Она направлена на продвижение российского турпродукта на международном рынке, содействие привлечению клиентов и увеличению доходов компаний туриндустрии.
«Роскачество подчеркивает: сертификация China Friendly — это ключ к гостеприимству для миллионов китайских туристов. Отели, прошедшие процедуру, получают преимущество на растущем рынке въездного туризма: они говорят на языке гостя, учитывают культурные особенности и предлагают удобные способы оплаты», — отметила руководитель органа по сертификации Александра Шершнева.
Получение сертификата свидетельствует о соответствии отеля ряду специализированных требований. В их числе — наличие интернет-соединения, информационных материалов на китайском языке, адаптированного меню и доступа к горячей питьевой воде, электророзеток или адаптеров принятого в КНР стандарта, а также подготовка персонала с учетом культурных особенностей и традиций гостей.
«Прохождение сертификации обеспечивает для представителей индустрии гостеприимства Тульской области новые возможности по приему гостей и способствует развитию въездного туризма в регионе в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Кроме того, этот процесс интегрирован в разрабатываемую по поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева стратегию дальнейшего формирования отрасли», — подчеркнула министр туризма региона Елена Мартынова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.