Волгоград накроет 35-градусная жара 8 июля, объявлена погодная опасность

Спасатели вновь предупреждают о высокой пожароопасности. Четвертый класс объявили днем 7 июля и на протяжении всех суток 8 июля. Опасность сохраняется во всех северо-восточных и юго-восточных районах области, а также в отдельных северо-западных, центральных и юго-западных районах.