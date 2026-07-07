Новые камеры установили на нижегородских кладбищах для поиска вандалов

Новые камеры видеонаблюдения установили на кладбищах в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Комплексы появились на Ново-Сормовском, Ново-Стригинском и Стригинском кладбищах, кладбище Копосово-Высоково. Теперь цветное изображение в режиме реального времени будет доступно комендантам.
Камеры помогут следить за порядком и находить вандалов. Они иногда приходят на нижегородские кладбища, поэтому мэр не стал публиковать местоположение комплексов видеонаблюдения.
Юрий Шалабаев напомнил о поджоге мусорных баков на одном из нижегородских кладбищ. В апреле вандалы развели огонь, который перекинулся на землю и захоронения.
Ранее мы писали о том, что дети сломали более 50 надгробий на кладбище в Выксе во время игры.