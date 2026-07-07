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Новые камеры установили на нижегородских кладбищах для поиска вандалов

Новые камеры видеонаблюдения установили на кладбищах в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Новые камеры видеонаблюдения установили на кладбищах в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Комплексы появились на Ново-Сормовском, Ново-Стригинском и Стригинском кладбищах, кладбище Копосово-Высоково. Теперь цветное изображение в режиме реального времени будет доступно комендантам.

Камеры помогут следить за порядком и находить вандалов. Они иногда приходят на нижегородские кладбища, поэтому мэр не стал публиковать местоположение комплексов видеонаблюдения.

Юрий Шалабаев напомнил о поджоге мусорных баков на одном из нижегородских кладбищ. В апреле вандалы развели огонь, который перекинулся на землю и захоронения.

Ранее мы писали о том, что дети сломали более 50 надгробий на кладбище в Выксе во время игры.