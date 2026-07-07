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Фотоловушка сняла ужин медведя в Керженском заповеднике

Фотоловушка засняла медведя, поедающего добычу, в Керженском заповеднике в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Фотоловушка сняла медведя, поедающего добычу в Керженском заповеднике в Нижегородской области. Кадрами поделились представители природной территории в социальных сетях.

Видео было снято 18 июня. Фотоловушка запечатлела, как косолапый хищник ужинает на дороге. В Керженском заповеднике отметили, что у медведя выдался отличный вечер.

«Комаров и мошек поубавилось, жара спала (днем было +26°С, потом стало +16°С), брачный период закончился. Наконец-то можно спокойно посидеть на лесной дороге и доесть добытого накануне лося», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, каких животных можно увидеть в Керженском заповеднике.