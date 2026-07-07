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Володин обвинил Минтруд в неэффективности из-за мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра труда Антона Котякова за ситуацию с трудоустройством мигрантов. По словам спикера ГД, ведомство проявило безответственность, из-за чего в страну попали тысячи иностранцев без подтверждения квалификации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен, потому что это все привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чем говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», — заявил Володин на заседании Госдумы.

Володин подчеркнул, что опирается «на данные Генеральной прокуратуры, которая в 2025 году в 27 регионах пресекла нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом, — в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации».

Поводом для обсуждения стал закон о передаче МВД ряда полномочий в сфере миграции. Речь идет, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые могут получить ВНЖ в упрощенном порядке. «Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращен до минимума. Надо готовить свои кадры», — отметил председатель Госдумы.

Новый закон также закрепляет за МВД право утверждать перечень профессий для иностранцев, трудоустраивающихся вне квот, которые ранее устанавливал Минтруд по заявкам регионов.

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