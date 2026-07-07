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Впервые за сто лет в Крыму нашли жилое гнездо черного аиста

В Крыму впервые за долгое время зафиксировали гнездование черного аиста.

Источник: национальный парк "Крымский"

В Крыму научный сотрудник обнаружил жилое гнездо черного аиста — одной из самых редких птиц полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Национального парка «Крымский».

По данным специалистов, на всей территории Крыма гнездится всего одна пара черного аиста, и то не каждый год. В отличие от белого аиста, эта птица крайне осторожна и селится в самых глухих и отдаленных участках леса.

Последние достоверные сведения о гнездовании черного аиста на территории заповедника датировались началом XX века. Жилое гнездо с птенцами удалось найти только в 2026 году. Гнездо расположено высоко на буке. В нем находились два птенца, которые уже способны оставаться одними на длительное время, пока взрослые птицы улетали за кормом.

Черный аист, напомним, занесен в Красные книги Крыма и России.

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