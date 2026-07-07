Бодримся как можем? Россияне завалили Сеть мемами о ситуации на заправках

Напомним, что на АЗС Волгограда в настоящее время действуют ограничения на отпуск бензина — 20 литров в бак. При этом горожане сообщают, что не всегда могут заправить авто на ближайшей заправке — бензин расходится по рукам, как горячие пирожки. Некоторым приходится занимать очередь за бензином с 5 утра, чтобы вовремя попасть на работу.