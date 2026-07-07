Глава СКР заинтересовался, почему воронежцы живут в аварийном доме

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по ситуации с нарушением прав воронежцев. Жильцы многоквартирного дома обратились через соцсети к главе СКР: они жалуются, что несмотря на аварийное состояние здания, их не расселяют, уполномоченные лица должных мер для решения проблемы не принимают. Воронежцы отмечают, что решение о возбуждении уголовного дела по данному факту было отменено надзорным ведомством.