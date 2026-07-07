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Глава СКР заинтересовался, почему воронежцы живут в аварийном доме

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по этому факту.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по ситуации с нарушением прав воронежцев. Жильцы многоквартирного дома обратились через соцсети к главе СКР: они жалуются, что несмотря на аварийное состояние здания, их не расселяют, уполномоченные лица должных мер для решения проблемы не принимают. Воронежцы отмечают, что решение о возбуждении уголовного дела по данному факту было отменено надзорным ведомством.

Следственные органы СК России по Воронежской области повторно возбудили уголовное дело по данному факту. Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования, а также о мерах, принятых для восстановления прав жильцов.