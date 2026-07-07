Поклонники раскритиковали стиль и песню Вани Дмитриенко

10 июля у Вани Дмитриенко выходит новый клип на песню «Недоступна».
Фрагменты видео, партнёршей по которому в этот раз стала не Анна Пересильд, певец выкладывает в соцсети. Но фанаты реагируют неоднозначно. О том, что критикуют пользователи интернета и какие советы дают певцу, читайте в материале krsk.aif.ru.
На один мотив?
Видеоряд к песне выстраивается вокруг молодых людей и их автомобиля. Ваня с партнёршей по клипу то сидят в нём, то стоят рядом, а в конце девушка поджигает машину, полив её бензином из канистры.
«Раньше нравилось слушать. А сейчас надоело, т.к. песни на один мотив и текст», — пишет девушка с ником elenalenochka.
«Многие последние песни звучат как одна и та же, — соглашается пользовательница Сети, назвавшаяся wow.effect__. — Ощущение, что после успеха нескольких хитов он слишком держится за одну и ту же формулу. А когда к этому ещё добавляется визуал с инъекционными девушками, которые вообще не попадают в тот образ юности и искренности, за который его и любит аудитория, возникает ощущение, что проект начал терять свою целостность».
Кто-то советует певцу сделать перерыв и накопить вдохновения, чтобы выпустить действительно крутой трек и не «клепать одинаковые» каждый месяц.
Но есть и такие, кто готов отстаивать кумира, приводя не только эмоциональные аргументы. Ценители творчества Дмитриенко отмечают, что в своих работах артист использует разные стили: от R"n"B до хип-хопа — и оформляет композиции то хором, то ритмами электрогитар.
Не Аня.
Огромное количество людей — в основном, девушек — удивлены выбором партнёрши для клипа — блогера Луны. Комментарии к видео пестрят вопросами в стиле «Где Аня Пересильд?».
«Пожалуйста, снимай все клипы с Аней», «Аня прекрасна, ждём её в новых хитах», «Не подходит, снимаем с Аней», — сыплются предложения.
У дуэта и пары Дмитриенко-Пересильд действительно много поклонников, и многие уже отрицают саму идею разделения популярных персон — даже в рамках творческого продукта, коим является клип на песню.
«Прекратите звать Анну, — пытается успокоить фанатов пары пользователь под ником elenasinkareva. — Нельзя ему, автору, с одной Анной ассоциироваться».
Но и на это у поклонников есть свой ответ. Люди пишут, что желание отсепарироваться в медийном пространстве понятно, но в одном кадре с другой девушкой Ваня воспринимается плохо.
К тому же, партнёрша-блогер из клипа, судя по комментариям, не угодила аудитории своим откровенным образом, который плохо коррелирует с названием песни «Недоступна».
Мнения разнятся. Несмотря на критику, многие воспринимают любимого артиста на ура — в любой компании и с любыми песнями. И если кто-то пишет: «Уже не краш», то достаточно тех, кто отправляет «влюблённые» эмодзи и делится впечатлениями о том, что от этой песни по спине бегут мурашки.
Околобензиновая тема.
Ваня Дмитриенко, похоже, знает, как подогреть интерес публики к своему творчеству — и не только с помощью новых песен и смены партнёрш по съёмкам.
Чего стоит один только кадр, в котором девушка обливает машину топливом из канистры и поджигает. Специально или случайно артист ухватил параллель с бензиновой историей в стране, неизвестно, но кадр зацепил многих.
«В канистре осталось что-то? Подъеду, заберу», — пишет один из комментаторов.
«Как вам вообще разрешили в канистру набрать?» — смеётся другой. А третий парирует: «Если такая суета с бензином продолжится, так же с тачкой сделаю».
«Ваня, никого не слушай! Твори, как подсказывает тебе сердце», — советует пользовательница Сети.
Кажется, этот совет Дмитриенко уже где-то давным-давно слышал и принял к сведению. Что бы ни говорили о певце, он продолжает оставаться одним из самых популярных артистов. Его приглашают звёздным гостем на знаменательные события, а суммы доходов за концерт Дмитриенко исчисляются миллионами.
Напомним, ранее молодого артиста предостерегли от звёздной болезни.