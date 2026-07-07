Поклонники раскритиковали стиль и песню Вани Дмитриенко

«Многие последние песни звучат как одна и та же, — соглашается пользовательница Сети, назвавшаяся wow.effect__. — Ощущение, что после успеха нескольких хитов он слишком держится за одну и ту же формулу. А когда к этому ещё добавляется визуал с инъекционными девушками, которые вообще не попадают в тот образ юности и искренности, за который его и любит аудитория, возникает ощущение, что проект начал терять свою целостность».