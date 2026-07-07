Трудовая инспекция проверит обстоятельства смерти работника пермского предприятия

«В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха, наличием пройденных обязательных медицинских осмотров; также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил врио руководителя ГИТ Павел Бахтагареев.