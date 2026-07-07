Автобусы-гармошки временно исчезли с городских маршрутов в Ростове

Накануне жители Ростова-на-Дону сообщили, что с маршрутов пропали новые автобусы-гармошки. О том, что произошло и куда пропали новые машины, курсирующие по городским маршрутам, рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов.