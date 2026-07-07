В Красноярске слишком громкий ночной бар лишился музыкальной аппаратуры. Это логичный результат противостояния с жителями окрестных домов. Как рассказали в пресс-службе полиции, красноярцы часто жаловались, что увеселительное заведение не дает им спать по ночам. Правоохранители раз за разом напоминали руководству, что те не должны нарушать тишину.