В Красноярске слишком громкий ночной бар лишился музыкальной аппаратуры. Это логичный результат противостояния с жителями окрестных домов. Как рассказали в пресс-службе полиции, красноярцы часто жаловались, что увеселительное заведение не дает им спать по ночам. Правоохранители раз за разом напоминали руководству, что те не должны нарушать тишину.
Однако сложилось впечатление, что после каждого приезда полиции диджей включал музыку на еще большую громкость.
И вот на днях в ночном заведении пришел рейд с участием представителя Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Ивана Сильвановича. Факт нарушения тишины и покоя граждан зафиксировали, протокол составили — его передадут в административную комиссию Центрального района. Музыкальная аппаратура была изъята.