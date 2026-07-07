Крупный ЖК под Волгоградом обесточен второй день

— В такую жару мы оказались в критической ситуации. Без сплит-систем люди, особенно пожилые, задыхаются. Кроме того, у нас все котлы работают на электроэнергии, соответственно, нет горячей воды. А все, что в холодильниках, уже пропадает. Мне вот, например, со слезами на глазах пришлось выкинуть всю заморозку. Мои дети теперь зимой не увидят ни ягод, ни других витаминов, — рассказала жительница дома № 10 по переулку Гайворонский Елена.