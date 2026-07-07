В России обновили список документов для назначения всех видов пенсий

Минтруд России утвердил новый перечень документов, необходимых для назначения социальных выплат. Соответствующий приказ вступил в силу 7 июля 2026 года.
Согласно документу, для назначения страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению понадобятся документы, которые подтверждают личность, возраст, место жительства в России, гражданство и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.
Также утвержден обновленный перечень документов для назначения пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца.
Подать заявление о назначении пенсии можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или через МФЦ.