В России обновили список документов для назначения всех видов пенсий

Согласно документу, для назначения страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению понадобятся документы, которые подтверждают личность, возраст, место жительства в России, гражданство и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.