В крупных вузах Пензенской области учатся более 500 студенческих семей

Свыше 500 студенческих семей насчитывается в крупных вузах Пензенской области, сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан. Им доступны меры поддержки по нацпроекту «Семья».
Студенческая семья — это молодая семья, в которой оба супруга (или единственный родитель) в возрасте до 35 лет воспитывают ребенка и обучаются по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. По словам Алексея Качана, в четырех крупных пензенских вузах учатся 430 семей с детьми, где один из родителей студент, и 113 студенческих семей, где оба супруга — студенты одного вуза.
«По инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в рамках региональной программы по повышению рождаемости национального проекта “Семья” введены меры поддержки. Студенты, которые стали родителями во время учебы, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию за аренду жилья и подарочный набор с необходимыми вещами для младенца. Женщины, получающие образование в регионе, имеют право на единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а после рождения ребенка — на дополнительную выплату в 200 тысяч рублей и “Подарок новорожденному”», — отметил Алексей Качан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.