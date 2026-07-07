В крупных вузах Пензенской области учатся более 500 студенческих семей

Студенческая семья — это молодая семья, в которой оба супруга (или единственный родитель) в возрасте до 35 лет воспитывают ребенка и обучаются по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. По словам Алексея Качана, в четырех крупных пензенских вузах учатся 430 семей с детьми, где один из родителей студент, и 113 студенческих семей, где оба супруга — студенты одного вуза.