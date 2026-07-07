Спрос на бензин в Большеболдинском районе вырос на 60% из-за наплыва приезжих

Спрос на бензин в Большеболдинском районе вырос на 60% из-за наплыва автомобилистов из соседних регионов. При этом ежедневные поставки топлива увеличились лишь на 30%, сообщила глава округа Алла Морозова.
По ее словам, сейчас ситуация с обеспечением топливом постепенно стабилизируется. Основной причиной дефицита она назвала ажиотажный спрос, который, по ее мнению, спровоцировал рост цен и повышенную нагрузку на заправочные станции.
Так, на местной АЗС «Лукойл» в Большом Болдине столь высокий спрос ранее наблюдался только во время проведения фестиваля «Болдинская осень». Сейчас около 30% клиентов заправки составляют жители Мордовии и соседних муниципалитетов.
Отпуск топлива организован с ограничениями. Частные автомобилисты могут приобрести до 20 литров бензина за один раз, но не более двух транзакций. Для транспортных компаний лимит составляет до 200 литров. При этом автомобили скорой помощи, МЧС, пассажирского транспорта, спецслужб и коммунальных организаций заправляются вне очереди.
Ранее стало известно, что для стабилизации ситуации сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области. Инспекторы помогают регулировать движение возле заправок, информируют водителей о наличии топлива и пресекают случаи незаконной продажи бензина с бензовозов.
6 июля в Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели. Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров — такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.
Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам главы Нижегородской области, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита.