Некачественное молоко выявили в Нижегородской области

Результаты проверки внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер. Специалисты отмечают, что дисбаланс жирных кислот в молоке связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, расстройством пищеварения и возможными воспалительными и аллергическими реакциями.