«Новые люди» подали документы на выборы в Заксобрание Прикамья

«Сегодня мы первыми из всех партий в Пермском крае подали документы на выборы в Законодательное собрание. Особая гордость — наша команда кандидатов. Все — пермяки, люди с опытом реальных дел. Отдельно благодарю Избирательную комиссию Пермского края за продуктивную работу, процесс приема документов проходит слаженно. Надеемся на успешную и честную кампанию», — заявил Лаптев.