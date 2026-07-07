«Новые люди» подали документы на выборы в Заксобрание Прикамья

Избирком Пермского края начал приём документов кандидатов, выдвинутых на выборы, которые назначены на 20 сентября 2026 года.
Первыми в Избирательную комиссию пришли представители регионального отделения партии «Новые люди». Лидером списка в краевой парламент стал секретарь совета реготделения Егор Лаптев. Вместе с ним в общекраевую тройку вошли депутат Пермской гордумы Алексей Овчинников и гендиректор компании «Специализированный застройщик — Город Сад» Андрей Ляшков. Овчинников также будет баллотироваться по одномандатному округу № 5, Ляшков — по округу № 11.
Кроме того, от партии на выборы в краевой парламент идут организатор культурных событий Михаил Чавлытко (округ № 21), зам. начальника штаба 23-го батальона «Барс» Алексей Вожаков (округ № 25), преподаватель университета Юрий Айдаров (округ № 3), руководитель направления по роботизации «Соликамского магниевого завода» Александр Уросов (округ № 13), руководитель отдела продаж компании «ИАР-ГРУПП» (округ № 23). Всего от «Новых людей» выдвинуто 30 кандидатов по одномандатным округам.
Комментируя подачу документов, секретарь реготделения Егор Лаптев подчеркнул, что для партии это один из ключевых этапов кампании.
«Сегодня мы первыми из всех партий в Пермском крае подали документы на выборы в Законодательное собрание. Особая гордость — наша команда кандидатов. Все — пермяки, люди с опытом реальных дел. Отдельно благодарю Избирательную комиссию Пермского края за продуктивную работу, процесс приема документов проходит слаженно. Надеемся на успешную и честную кампанию», — заявил Лаптев.
В планах реготделения — выдвинуть 22 кандидата на выборы в Думу Перми.