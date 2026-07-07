Минздрав обратился к белорусам с важным сообщением из-за звонков медработников. Подробности во время пресс-конференции озвучил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Александр Лезов, передает БелТА.
По его словам, медицинские сотрудники могут звонить белорусам с напоминанием о необходимости прохождения диспансеризации или же посещения врача. Однако они никогда не будут запрашивать персональные данные, номера банковских карт, коды из смс-сообщений. Кроме того, медработники не будут задавать вопросы, касающиеся личных данных членов семьи или же соседей пациента.
— Визиты медицинских работников на дом всегда согласовываются, и при осуществлении должностных обязанностей на дому медицинские работники также не запрашивают данные банковских карт, персональные данные физических лиц, членов семьи и соседей, — уточнил Александр Лезов.
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