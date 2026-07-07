Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав обратился к белорусам с важным сообщением из-за звонков медработников

Минздрав сказал про звонки медработников, обратившись к белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав обратился к белорусам с важным сообщением из-за звонков медработников. Подробности во время пресс-конференции озвучил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Александр Лезов, передает БелТА.

По его словам, медицинские сотрудники могут звонить белорусам с напоминанием о необходимости прохождения диспансеризации или же посещения врача. Однако они никогда не будут запрашивать персональные данные, номера банковских карт, коды из смс-сообщений. Кроме того, медработники не будут задавать вопросы, касающиеся личных данных членов семьи или же соседей пациента.

— Визиты медицинских работников на дом всегда согласовываются, и при осуществлении должностных обязанностей на дому медицинские работники также не запрашивают данные банковских карт, персональные данные физических лиц, членов семьи и соседей, — уточнил Александр Лезов.

Ранее минчанин потерял 9000 рублей после того, как назвал свой рост и вес.

Тем временем врачи назвали белорусам шесть продуктов — главных врагов для сердца.

Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.