Минздрав обратился к белорусам с важным сообщением из-за звонков медработников

По его словам, медицинские сотрудники могут звонить белорусам с напоминанием о необходимости прохождения диспансеризации или же посещения врача. Однако они никогда не будут запрашивать персональные данные, номера банковских карт, коды из смс-сообщений. Кроме того, медработники не будут задавать вопросы, касающиеся личных данных членов семьи или же соседей пациента.