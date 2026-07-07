В Прикамье выросло число тяжелых пациентов, которых эвакуирует санавиация

Особое внимание специалисты обращают на рост числа тяжелых больных. Количество пациентов, которых перевозят в крайне тяжелом состоянии и подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких во время транспортировки, за год увеличилось почти в два раза. При этом 94% пациентов доставляют в специализированные медицинские учреждения уже в первые сутки после их поступления в районные больницы.