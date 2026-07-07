Самым близким. Официальные поздравления с Днём семьи, любви и верности 2026

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый самым важным семейным ценностям: любви, взаимной поддержке, верности и заботе о близких. Его отмечают в день памяти святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи и брака. Специально к празднику сайт perm.aif.ru подготовил подборку официальных и душевных поздравлений для коллег, родителей, супругов, друзей и самых-самых близких. Выбирайте понравившиеся пожелания и делитесь ими с родными в мессенджерах или социальных сетях.
Официальное поздравление с Днём семьи, любви и верности 2026.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях, которые делают жизнь человека по-настоящему полной, — о крепкой семье, взаимной поддержке и искренних чувствах. Именно в кругу близких людей мы черпаем силы для новых свершений, находим понимание и тепло. Пусть в каждом доме царят согласие, забота и уважение друг к другу, пусть дети растут счастливыми, а старшее поколение окружено вниманием и любовью. Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет совместного счастья!
***
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, а близкие люди дарят друг другу поддержку и понимание. Желаю крепкого семейного счастья, взаимного доверия и искренней радости от простых мгновений жизни. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!
***
С Днём семьи, любви и верности! Желаю крепкой семьи, тепла в доме и настоящего счастья.
Официальное поздравление с Днём семьи, любви и верности 2026 для коллег.
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с прекрасным праздником — Днём семьи, любви и верности! Мы проводим много времени на работе, но именно семья остаётся тем местом, куда мы возвращаемся за поддержкой, теплом и вдохновением. Пусть баланс между профессиональными успехами и семейным счастьем всегда будет гармоничным, а близкие люди понимают и разделяют ваши стремления. Желаю, чтобы дома вас всегда ждали с любовью, чтобы в семье царило взаимопонимание, а рабочие будни не мешали наслаждаться простыми радостями жизни рядом с родными. Крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов!
***
Коллеги, поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Пусть работа приносит удовлетворение, а дом всегда встречает теплом и заботой близких. Желаю крепкой семьи, надёжного плеча рядом и гармонии между делами и личным счастьем.
***
С праздником, коллеги! Пусть семья всегда будет вашей опорой и источником счастья.
Поздравление с Днём семьи, любви и верности 2026 для родителей.
Дорогие мама и папа! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности — праздником, который для меня неразрывно связан с вами. Именно вы научили меня, что такое настоящая любовь, забота и преданность друг другу. Глядя на вас, я понимаю, каким должен быть крепкий брак, построенный на уважении, терпении и искренних чувствах. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за мудрые советы, за тепло вашего дома и за пример, который вы подаёте всей нашей семье. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет вместе, взаимной нежности и как можно больше радостных моментов, которыми можно наслаждаться друг с другом.
***
Дорогие родители, поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Спасибо, что показываете мне пример настоящей, крепкой любви и заботы друг о друге. Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания и ещё много счастливых лет рядом. Люблю вас!
***
Мама, папа, с Днём семьи, любви и верности! Вы — моя опора. Люблю и благодарю вас!
Поздравление с Днём семьи, любви и верности 2026 для родных и близких.
Дорогие мои родные! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём семьи, любви и верности! Как бы далеко мы иногда ни находились друг от друга, семейные узы всегда остаются самым крепким и ценным, что у нас есть. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, пусть близкие люди всегда поддерживают друг друга в трудную минуту и радуются вместе в счастливые. Желаю крепкого здоровья, благополучия, взаимной любви и уважения. Пусть наша большая семья остаётся дружной, а встречи с родными приносят только радость и тепло!
***
Дорогие родственники, поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Пусть в вашей семье всегда будет мир, понимание и искренняя забота друг о друге. Желаю крепкого здоровья, счастья и как можно больше добрых семейных моментов вместе.
***
С Днём семьи, любви и верности! Пусть родные всегда будут рядом, а дом наполняют тепло и радость.