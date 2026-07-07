Самым близким. Официальные поздравления с Днём семьи, любви и верности 2026

Дорогие мама и папа! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности — праздником, который для меня неразрывно связан с вами. Именно вы научили меня, что такое настоящая любовь, забота и преданность друг другу. Глядя на вас, я понимаю, каким должен быть крепкий брак, построенный на уважении, терпении и искренних чувствах. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за мудрые советы, за тепло вашего дома и за пример, который вы подаёте всей нашей семье. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет вместе, взаимной нежности и как можно больше радостных моментов, которыми можно наслаждаться друг с другом.