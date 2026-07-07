На Дону проживают 13 Февроний и 1149 Петров

Возраст Февроний варьируется от года до 91 года: самая старшая жительница с этим именем достигла 91 года, а самая юная появилась на свет в 2025 году. Примечательно, что годовалые Феврония из Новочеркасска и Пётр из Азовского района родились в День семьи, любви и верности — 8 июля. Им СНИЛС присвоили автоматически, без подачи заявлений.