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Власти показали, как идёт капремонт в школе № 5 Калининграда

В текущем году на эти цели выделено более 100 млн рублей.

На капитальный ремонт школы № 5 в Калининграде в текущем году выделено более 100 млн рублей. Работы уже идут, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Каникулы всего три месяца, а подрядчику надо успеть обновить пищеблок, санузлы, спортзал, крышу и коридоры, — говорится в сообщении. — В 2027—2028 годах продолжим приводить учебное заведение в порядок. Всё-таки ему 80 лет».

Юбилей образовательное учреждение отмечаечает, как уточняется, 7 июля. Само здание 1890 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. В минувшем учебном году в образовательном учреждении обучалось более тысячи детей с 1 по 11 класс.

В 2026 году в Калининграде планируют провести ремонтные работы в 11 общеобразовательных учреждениях.

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