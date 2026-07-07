Власти показали, как идёт капремонт в школе № 5 Калининграда

На капитальный ремонт школы № 5 в Калининграде в текущем году выделено более 100 млн рублей. Работы уже идут, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Каникулы всего три месяца, а подрядчику надо успеть обновить пищеблок, санузлы, спортзал, крышу и коридоры, — говорится в сообщении. — В 2027—2028 годах продолжим приводить учебное заведение в порядок. Всё-таки ему 80 лет».
Юбилей образовательное учреждение отмечаечает, как уточняется, 7 июля. Само здание 1890 года постройки — объект культурного наследия регионального значения. В минувшем учебном году в образовательном учреждении обучалось более тысячи детей с 1 по 11 класс.
В 2026 году в Калининграде планируют провести ремонтные работы в 11 общеобразовательных учреждениях.