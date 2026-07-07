До конца лета в Москве введут в эксплуатацию новые социальные и культурные объекты

Одним из крупнейших проектов станет открытие нового здания детской школы искусств в районе Филимонковский. Учреждение рассчитано более чем на тысячу воспитанников. В нем разместятся концертный зал, учебные аудитории, мастерские для художественных дисциплин, помещения для занятий хореографией и библиотека. Ожидается, что школа начнет работу с нового учебного года.