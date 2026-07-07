Туроператоры из Китая посетили Тульскую область

Представители туристического сообщества Тульской области встретились с туроператорами из Китая, которые посетили регион для ознакомления с маршрутом въездного туризма. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Встреча состоялась в здании «AZIMUT Сити Отель Тула». Участники встречи поделились мнениями о разработанном проекте «Три легенды горячего сердца России», оценили готовность инфраструктуры к приему китайских гостей и наметили связанный с ним план мероприятий.
Также в Тульской области организовали ознакомительный тур для китайских туроператоров с целью презентовать им маршрут. Одновременно проводится информационная кампания в социальных сетях Китая.
«Повышение туристической привлекательности страны и региона на международной арене — одна из ключевых инициатив нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. В стратегии развития отрасли туризма, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева, в Тульской области этому направлению будет уделено пристальное внимание», — отметила министр туризма региона Елена Мартынова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.