Свидетельства помощников машиниста тепловоза вручили юным волгоградцам

В программу профессиональной подготовки, которая реализуется на базе ДЖД, входят теоретический блок, который включает в себя изучение конструкции тепловоза, а также правила охраны труда и промышленной безопасности. Практическую часть обучения подростки старше 16 лет, уже получившие основное общее образование, осваивали на базе эксплуатационных локомотивных депо Волгоград-Пассажирское и Максим Горький.