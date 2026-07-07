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Свидетельства помощников машиниста тепловоза вручили юным волгоградцам

Такая церемония впервые состоялась в областном центре.

Воспитанникам Приволжской детской железной дороги вручили свидетельства о профессиональном обучении по профессии «Помощник машиниста тепловоза». Такая церемония впервые состоялась в Волгограде.

Обладателями первых удостоверений стали восемь воспитанников. В событии приняли участие преподаватели ДЖД и руководители эксплуатационных локомотивных депо ПривЖД.

В программу профессиональной подготовки, которая реализуется на базе ДЖД, входят теоретический блок, который включает в себя изучение конструкции тепловоза, а также правила охраны труда и промышленной безопасности. Практическую часть обучения подростки старше 16 лет, уже получившие основное общее образование, осваивали на базе эксплуатационных локомотивных депо Волгоград-Пассажирское и Максим Горький.

«Производственная практика подростков проходила в составе локомотивных бригад. Под контролем опытных наставников ребята отрабатывали действия по контролю за сигналами и показаниями контрольно-измерительных приборов тепловозов. Прежде они освоили правила техэксплуатации железных дорог, нормативную документацию и технические основы безопасности движения», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.