Телебашню Нижнего Новгорода украсят ромашками ко Дню семьи

Телебашня РТРС в Нижнем Новгороде получит праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
Иллюминацию включат 7 и 8 июля с 21:15. Главным элементом светового оформления станет ромашка — символ праздника. Кроме того, на гранях телебашни появятся изображения сердечек, а на медиафасаде — обручальные кольца и надпись «С Днем семьи, любви и верности».
Праздничную подсветку также включат на телебашнях и других высотных объектах РТРС в десятках российских городов. На Останкинской телебашне в Москве в эти дни покажут тематический видеоролик, посвященный семье.
Ранее сообщалось, что программу Дня семьи, любви и верности опубликовали в Нижегородской области.