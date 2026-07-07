Телебашню Нижнего Новгорода украсят ромашками ко Дню семьи

Иллюминацию включат 7 и 8 июля с 21:15. Главным элементом светового оформления станет ромашка — символ праздника. Кроме того, на гранях телебашни появятся изображения сердечек, а на медиафасаде — обручальные кольца и надпись «С Днем семьи, любви и верности».