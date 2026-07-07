Опубликован гид по фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде

Стало известно, какие активности ждут гостей фестиваля VK Fest (12+), который пройдет в Нижнем Новгороде уже в эту субботу, 11 июля. Карту событий опубликовали в соцсетях организаторы.
Напомним, что в этом году Нижний Новгород впервые станет одной из площадок проведения VK Fest. 11 июля на главной сцене выступят Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi & Sidorov, Ольга Бузова, t.A.T.u., Элджей и другие. Специальным гостем станет ZOLOTO — он исполнит несколько песен вместе с Uma2rman.
Лучшие диджеи России выступят на электронной сцене Радио Рекорд. В лайнап вошли SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.
Еще одна сцена будет работать в зоне косплея. Там пройдут одиночные и групповые дефиле, конкурс танцев K-Pop Cover Dance и шоу ансамбля традиционных корейских танцев и музыки «Сораксан».
В преддверии фестиваля напротив Стрелки на Волге также появилась мультимедийная инсталляция с надписью VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА. Она создаст целое арт-шоу с лучами-прожекторами. Увидеть иллюминацию можно будет до 11 июля включительно.
Инфлюенсеры и развлечения.
Известные блогеры и артисты встретятся с гостями фестиваля. Среди них — Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Маш Милаш и другие. С ними можно будет сфотографироваться и взять автографы.
В зоне развлечений фестиваля будут доступны настольные и музыкальные игры, колесо фортуны, викторина на знание музыки и шоу-бизнеса. Желающим сделают укладки, а в специальной фотозоне можно будет примерить китайские костюмы и поучаствовать в мастер-классах по иероглифике. Кроме того, посетители смогут посмотреть мультфильмы в кинозоне, увидеть ретро-автомобили и шоу с трюками на металлическом колесе.
Спортивные активности.
Игроки ХК «Торпедо» и ФК «Пари НН» поучаствуют в автограф-сессиях и спортивных конкурсах. Гости проверят свои знания на викторине с персонажем-талисманом клуба. Клубы «Торпедо» и «Норманочка» устроят турниры по мини-футболу и настольному футболу.
Тренировки, мастер-классы и показательные бои проведет школа фехтования «Горький». Желающие примерят экипировку и сделают фото. На той же площадке можно будет попробовать себя в йоге, пилатесе, стретчинге и яхтинге, а также посоревноваться в шахматных турнирах и на полосе препятствий.
Олимпийский комитет России привезет на фестиваль надувного четырехметрового олимпийского медведя.
Семья и творчество.
Семьи с детьми смогут отдохнуть в кинопространстве — там покажут мультфильмы «Последний богатырь. Колобок», «Чебурашка 3» и «Как Иван в сказку попал». Дети получат в подарок угощения и подарки, а все Иваны станут обладателями книг. В цирковой зоне артисты покажут трюки из эквилибристики, проведут танцевальные баттлы и мастер-классы по жонглированию мячами, кольцами и булавами. Также будет открыт бассейн, мультипарк и театр кукол.
Кроме того, гости фестиваля посетят мастер-классы по росписи вееров, магнитов и воздушных змеев, изготовлению свечей, парфюма и гипсовых подносов. Посетители поиграют на барабанах, возьмут уроки танцев и сценической речи, познакомятся с граттажем и покатаются на велошрейдере для дробления пластиковых крышек.
Технологии и наука.
Нижегородский планетарий № 1 пригласит гостей понаблюдать за звездами и планетами в телескоп. Также на фестивале покажут компьютерные игры от нижегородских разработчиков, проведут активности с VR-шлемами и заезды в автосимуляторах. Нижегородцы увидят первый российский электромобиль Атом.
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