Опубликован гид по фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде

В зоне развлечений фестиваля будут доступны настольные и музыкальные игры, колесо фортуны, викторина на знание музыки и шоу-бизнеса. Желающим сделают укладки, а в специальной фотозоне можно будет примерить китайские костюмы и поучаствовать в мастер-классах по иероглифике. Кроме того, посетители смогут посмотреть мультфильмы в кинозоне, увидеть ретро-автомобили и шоу с трюками на металлическом колесе.