В Урюпинском районе под Волгоградом потушили пожар в деревянном доме

В Урюпинском районе Волгоградской области 6 июля произошел пожар, но обошлось без пострадавших. Огонь вспыхнул в деревянном доме на двух хозяев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
ЧП случилось 6 июля 2026 года. На место вызова оперативно прибыли пожарные из 23-й пожарно-спасательной части. Огнеборцам удалось справиться с огнем на площади 225 квадратных метров. Пламя полностью потушили.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.
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