В ОП предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

«Предлагаю поменять срочно это правило. Даже в этом году. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично», — добавил Гриб.