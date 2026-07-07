В ОП предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. При пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам следует засчитывать лучший результат из двух попыток, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Выпускники российских школ в 2026 году 8 и 9 июля смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать новый результат при поступлении в вузы. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
«Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх», — сказал Гриб.
Он подчеркнул, что действующий порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает их возможности улучшить свои результаты.
«Предлагаю поменять срочно это правило. Даже в этом году. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично», — добавил Гриб.