Тело Березовской, подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева, нашли под Киевом

В ориентировке говорилось, что подозреваемая «вооружена и опасна». Интерпол также опубликовал две ее фотографии и особые приметы. В частности, сообщалось, что у женщины на правой руке от плеча до локтя имеется татуировка, предположительно, в виде змеи. Кроме того, указывалось, что она владеет немецким языком и зарегистрирована в Германии. По данным следствия, ее опознали благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям свидетеля.