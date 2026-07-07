Аквапарк в Кстове закрывается в конце лета

Аквапарк «Атолл» в Кстове окончательно закрывается. Он перестает работать после 31 августа 2026 года, сообщили в группе во Вконтакте.
Аквапарк открылся в феврале 2015 года и включает в себя семь горок, детскую зону купания, стену скалолазания, джакузи, волновой и гидромассажный бассейны, инфракрасную сауну и банный комплекс.
У нижегородцев есть еще два месяца, чтобы посетить аквазону до ее финального закрытия.
«За 11 лет мы вместе с вами разделили миллионы улыбок, тысячи крутых спусков с горок и сотни незабываемых праздников. Спасибо, что доверяли нам свой отдых!» — написали администраторы.
Нижегородцы с грустью отреагировали на эту новость. В комментариях под публикацией они стали просить не закрывать аквапарк, отмечая положительный опыт его посещения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что россияне скупили почти все седаны Volga в дилерских центрах.