В Нижнем Новгороде за неделю 467 поездок оплачены картами, купленными за наличные

Рябинин отметил, что пенсионеры и другие льготники могут приобрести проездной, позволяющий платить за поездку 15 рублей вместо 40, и у большинства льготников уже оформлены выгодные транспортные карты. Тем, у кого такой карты нет, при необходимости можно расплатиться банковской картой или купить проездной за наличные в торговых сетях — сейчас это «Спар» и «Смарт», а до конца лета добавятся «Пятёрочка» и «Магнит». Для молодёжи ведётся работа по возобновлению оплаты по геолокации с новым партнёром.