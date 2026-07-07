В Нижнем Новгороде за неделю 467 поездок оплачены картами, купленными за наличные

С 1 по 6 июля в Нижнем Новгороде совершено 467 поездок с использованием проездных карт, купленных за наличные в торговых сетях, сообщает маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС. За тот же период общественным транспортом города воспользовались более 2,7 млн пассажиров. Соцопросы, проведённые в транспорте, показали, что жители спокойно отнеслись к отмене оплаты наличными в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах, сообщил на заседании Общественной палаты заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.
Рябинин отметил, что пенсионеры и другие льготники могут приобрести проездной, позволяющий платить за поездку 15 рублей вместо 40, и у большинства льготников уже оформлены выгодные транспортные карты. Тем, у кого такой карты нет, при необходимости можно расплатиться банковской картой или купить проездной за наличные в торговых сетях — сейчас это «Спар» и «Смарт», а до конца лета добавятся «Пятёрочка» и «Магнит». Для молодёжи ведётся работа по возобновлению оплаты по геолокации с новым партнёром.
Председатель Общественной палаты Роман Стронгин подчеркнул, что при стабильном безналичном расчёте более 98% пассажиров возникает вопрос о целесообразности содержания большого штата кондукторов. Освобождение водителей от приёма наличных и выдачи сдачи, по его словам, положительно скажется на безопасности поездок.
Ранее сообщалось, что транспортные карты начнут продавать в продуктовых магазинах Нижнего Новгорода.