Арбуз: сколько калорий, кому можно и кому нельзя есть

Вопрос о том, можно ли есть арбуз при диабете или на диете, возникает у многих. Виктория Кострова подчеркивает, что запрета для употребления арбуза людям с диабетом или на диете как такового нет, но подход должен быть осознанным. Поскольку в мякоти содержатся быстроусвояемые углеводы, людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, а также тем, кто активно снижает вес, необходимо строго контролировать порцию.