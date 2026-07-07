Арбуз: сколько калорий, кому можно и кому нельзя есть

Арбуз — неизменный атрибут летнего сезона, который мы привыкли воспринимать скорее как десертную воду, чем как полноценную еду. Однако, по словам диетолога и нутрициолога Виктории Костровой, такой подход требует корректировки. В своей практике специалист нередко сталкивается с тем, что эта ягода становится причиной неожиданных проблем с пищеварением и скачков сахара.
Сколько калорий на самом деле в арбузе и можно ли им наесться?
По словам эксперта, арбуз почти на 90% состоит из воды, а его калорийность составляет всего около 30 ккал на 100 г. Это делает его действительно легким продуктом.
Именно низкая калорийность часто играет с нами злую шутку. За один вечер человек может съесть половину арбуза, считая это скорее водой, чем едой, и не замечая, как наносит организму значительную углеводную нагрузку.
Диетолог настаивает на том, что ориентироваться стоит прежде всего на количество мякоти. Согласно ее рекомендациям, для большинства здоровых людей оптимальной порцией за один прием считается 300−500 г. Это тот случай, когда низкая калорийность не является синонимом «можно есть без ограничений».
Кому стоит быть осторожным с арбузом?
Вопрос о том, можно ли есть арбуз при диабете или на диете, возникает у многих. Виктория Кострова подчеркивает, что запрета для употребления арбуза людям с диабетом или на диете как такового нет, но подход должен быть осознанным. Поскольку в мякоти содержатся быстроусвояемые углеводы, людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, а также тем, кто активно снижает вес, необходимо строго контролировать порцию.
Кроме того, как отмечает эксперт, арбуз способен вызывать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением. «Большой объем жидкости и углеводов может усиливать чувство переполнения желудка и провоцировать брожение», — поясняет Виктория. Именно поэтому она рекомендует есть арбуз отдельно от плотного обеда или ужина, а также спустя некоторое время после еды, чтобы избежать неприятных симптомов.
Правда ли, что вся опасность арбуза — в нитратах?
Говоря о выборе арбуза, собеседница aif.ru сразу же развенчивает главный миф: по внешнему виду определить содержание нитратов невозможно. Однако она обращает внимание на куда более актуальную угрозу, которую многие недооценивают.
«Мыть арбуз нужно не для того, чтобы избавиться от нитратов, — утверждает диетолог. — Это делается для того, чтобы удалить с поверхности корки почву, бактерии и грязь». Эксперт акцентирует: во время разрезания нож переносит все эти микроорганизмы с корки на мякоть. Следовательно, перед подачей на стол необходимо тщательно вымыть и сам плод, и нож.
Из этого следует простой, но важный вывод: покупка половинок арбуза, которые долго лежат на прилавке без охлаждения, — это серьезный риск.
На что действительно обращать внимание при покупке?
Вместо поиска нитратов, Кострова советует ориентироваться на физическое состояние ягоды. Прежде всего, по ее словам, необходимо оценивать целостность корки. Трещины, глубокие вмятины или повреждения увеличивают риск проникновения вредоносных микроорганизмов внутрь.
Что касается спелости, то светлое пятно на боку — хороший знак, подтверждающий, что арбуз созревал естественным образом, лежа на земле. А вот сухая плодоножка, вопреки народным поверьям, сама по себе не является надежным признаком зрелости.