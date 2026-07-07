В Мордовии завершили ремонт участка дороги от Стрельникова до Клопинки

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Стрельниково — Нижний Пишляй — Клопинка в Атюрьевском районе Республики Мордовии. Об этом сообщили в госкомтрансе республики.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 600 метров, расположенный на подъезде к селу Верхний Пишляй. Подрядная организация обновила дорожное покрытие, укрепила обочины щебнем. Для обеспечения безопасности дорожного движения была нанесена новая дорожная разметка.
«Ремонт этого участка имеет важное социальное значение для жителей района, обеспечивая надежное транспортное сообщение между населенными пунктами», — отметили в госкомтрансе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.