Ритуальный бизнес выставили на продажу в Ростове

Ритуальный бизнес выставили на продажу на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Информацию опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.
Продавец готов передать покупателю действующий бизнес за 2,6 млн рублей. По его словам, средние ежемесячные расходы составляют 40 тысяч рублей, а ежемесячная прибыль — 400 тысяч рублей. Окупаемость — три месяца.
Возраст бизнеса — 10 лет, это ИП. В собственности находятся помещение в 36 квадратных метров и земельный участок. Адрес объекта — Орбитальная, 12А.
Добавим, ранее в донской столице опубликовали обновленные тарифы на услуги по погребению.
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