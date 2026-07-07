СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома в Соликамске

Ранее в паблике «Типичный Соликамск» была опубликована информация о том, что в многоквартирном доме на ул. Осокина, 33, признанном аварийным, обрушились потолок и кровля. Ремонт дома управляющей компанией не производится. Администрацией района меры к расселению жильцов не предпринимаются.