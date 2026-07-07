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СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома в Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей Соликамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей Соликамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в паблике «Типичный Соликамск» была опубликована информация о том, что в многоквартирном доме на ул. Осокина, 33, признанном аварийным, обрушились потолок и кровля. Ремонт дома управляющей компанией не производится. Администрацией района меры к расселению жильцов не предпринимаются.

По данному факту в следственном отделе по городу Соликамску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).