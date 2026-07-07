ЭКС: Врачи-мигранты устраивались в России без подтверждения квалификации — спикер Госдумы

«Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен, потому что это всё привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чём говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», — сказал Вячеслав Володин.