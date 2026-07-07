В красноярском Солнечном застройщики на 2 млрд рублей построят и обновят инженерные сети

В красноярском микрорайоне Солнечный застройщики построят и модернизируют более 6 км инженерных сетей по договору комплексного развития территории.
ГК «ДСК» и СЗ «Счастливый дом» за свой счет проведут около 5 км сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Они нужны для будущей жилой застройки, новой школы и двух детских садов. Также застройщики модернизируют почти 1 км уже существующих сетей. Объем инвестиций на технологическое присоединение превышает 2 млрд рублей.
В компании ГК «ДСК» отметили, что при проектировании основной акцент сделали на строительстве новых магистральных линий без изменения существующих. Это должно обеспечить ресурсами будущие дома и образовательные учреждения.
По договору застройщики также должны передать городу участок под детский сад на 270 мест, подготовить еще один участок под детсад такой же вместимости и школу не менее чем на 1280 мест. После этого они разработают проектную документацию и получат положительное заключение госэкспертизы.