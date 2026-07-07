Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 5,8 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика на снос двух аварийных домов на юге Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Власти Волгограда объявили аукцион и ищут подрядчика, который снесет еще два аварийных дома в Красноармейском районе. Речь идет о двухэтажных домах на улице Мачтозаводской рядом с тубдиспансером. За демонтаж двух жилых зданий готовы заплатить 5,8 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, сравнять с землей аварийный многоквартирный жилой дом на улице Мачтозаводской, 146 должны до 31 августа 2026 года. Это расселенная двухэтажка на восемь квартир 1955 года постройки с деревянными перекрытиями. Демонтажные работы оценили в 3 миллиона 94 тысячи рублей. Еще за 2,7 миллиона снесут построенную в 1957 году двухэтажку на Мачтозаводской, 136. Тоже до осени.

Подрядчик должен сохранить инженерные сети и коммуникации, проходящие рядом со стройплощадкой. После очистить участок от строительного и бытового мусора и произвести планировку площадки бульдозером. При этом зеленые насаждения, на которые отсутствует порубочный билет, должны огородить и сохранить.

Также в Красноармейском районе этим летом снесут двухэтажку на улице Марийской, 3 и еще два дома на Лесобазовской, 4 и 6 в поселке Водники.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше