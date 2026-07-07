Еще два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 5,8 млн рублей

Согласно документам, сравнять с землей аварийный многоквартирный жилой дом на улице Мачтозаводской, 146 должны до 31 августа 2026 года. Это расселенная двухэтажка на восемь квартир 1955 года постройки с деревянными перекрытиями. Демонтажные работы оценили в 3 миллиона 94 тысячи рублей. Еще за 2,7 миллиона снесут построенную в 1957 году двухэтажку на Мачтозаводской, 136. Тоже до осени.