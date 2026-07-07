Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров пообещал не сворачивать проекты развития в регионе из-за трудностей

Губернатор Волгоградской области провел заседание регполитсовета партии «Единая Россия».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник, 7 июля 2026 года провел заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Глава региона поблагодарил Президента России, партийцев за поддержку — ранее на 23-м съезде «Единой России» Андрею Бочарову доверили вести на выборы команду Волгоградской области.

Сейчас кандидаты, актив реготделения формируют предложения в новую программу партии. Бочаров пообещал, что несмотря на трудности, проекты развития муниципалитетов будут реализованы.

— Уверен, что несмотря на трудности современного периода развития, с которыми мы обязательно справимся, — в этом нет сомнений, Волгоградская область продолжит активную поддержку частей и соединений, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих задачи специальной военной операции, поддержку членов семей участников СВО, а также реализацию планов и проектов развития наших муниципальных образований, — заявил Андрей Бочаров.

Также снова подняли тему статуса мемориального комплекса участникам СВО на Мамаевом кургане. Андрей Бочаров предложил Владлену Колесникову и Александру Блошкину поддержать законопроект о правовом статусе мемориала за заседаниях городской и областной думы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше