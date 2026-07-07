Ермак: «Мы видим падение по бронированию отелей»

Лето-2026, судя по бронированию отелей, будет менее выгодным для калининградских отельеров по сравнению с прошлым сезоном. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак. Он также напомнил, что до этого фиксировалось десятипроцентное падение турпотока на майские праздники.
«На майские было падение порядка 10% по сравнению с 2025 годом, — рассказал Ермак. — Мы это зафиксировали и говорили об этом уже несколько раз. Причин там много. Понятно, что майские праздники были короче, был разрыв между ними, поэтому многие люди взяли билеты только на выходные, то есть приезжали либо на первые, либо на вторые и не брали целиком. Вторая причина — это достаточно высокая тревожность, связанная с авиаперевозками. Из-за того, что постоянно вводят какие-то ограничения, либо переносы, либо отмены. По лету у нас статистика будет только в сентябре, но по бронированию отелей мы уже видим падение».
Министр отметил, что по аэропорту падение пока небольшое, но оно есть.
«По аэропорту падение всего 1%. А цифры пор гостиницам означают, что люди, которые не заселяются в отели, просто заселяются в квартиры. Пока не очень наглядно, но уже можно увидеть ситуацию. Однако надо смотреть, конечно, по итогам всего летнего сезона», — добавил Ермак.
Министр культуры и туризма заметил, что приезжающие в регион туристы стали больше экономить: «То, что тратят меньше — это факт. Тратят меньше, и мы видим это тоже».
Напомним, что в начале июня Андрей Ермак сообщал о просадке турпотока на майские праздники, однако сообщал, что власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом.