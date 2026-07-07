Ермак: «Мы видим падение по бронированию отелей»

«На майские было падение порядка 10% по сравнению с 2025 годом, — рассказал Ермак. — Мы это зафиксировали и говорили об этом уже несколько раз. Причин там много. Понятно, что майские праздники были короче, был разрыв между ними, поэтому многие люди взяли билеты только на выходные, то есть приезжали либо на первые, либо на вторые и не брали целиком. Вторая причина — это достаточно высокая тревожность, связанная с авиаперевозками. Из-за того, что постоянно вводят какие-то ограничения, либо переносы, либо отмены. По лету у нас статистика будет только в сентябре, но по бронированию отелей мы уже видим падение».