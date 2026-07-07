За полгода в России рынок автокредитов вырос на 41 процент

— Ключевым драйвером стал спрос на новые автомобили — их доля выросла благодаря господдержке. В то же время рынок машин с пробегом сдерживают высокие ставки, — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. — Активное участие производителей в субсидировании ставок также дает эффект: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14 процентов выдач, то в июне — уже 40 процентов.