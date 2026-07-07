Аквапарк «Атолл» в Кстове объявил о закрытии

Аквапарк «Атолл» в Кстове Нижегородской области объявил о завершении работы. Об этом сообщили в официальных социальных сетях комплекса.
Как рассказали представители аквапарка, последним днем работы станет 31 августа 2026 года. До этого времени «Атолл» продолжит принимать посетителей в обычном режиме. Также администрация сообщила о запуске «Летнего марафона скидок», который будет действовать до закрытия.
В обращении к гостям команда аквапарка поблагодарила посетителей за 11 лет работы и отметила, что за это время вместе с ними были «миллионы улыбок, тысячи спусков с горок и сотни незабываемых праздников».
Ранее сообщалось, что аквапарк в Нижнем Новгороде повысил цены на билеты.