На территории дзержинской школы № 30 устанавливается современная спортплощадка

Это уже третий проект, реализованный в школе благодаря губернаторской программе «Вам решать!» и поддержке дзержинцев. В прошлом году на территории установили сразу две детские площадки. Для старшеклассников смонтировали зону с девятью современными тренажерами, доступными в любое время, а для младших школьников — игровое пространство с элементами для развития моторики. Теперь к ним добавилась полноценная спортивная коробка.