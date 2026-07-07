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На территории дзержинской школы № 30 устанавливается современная спортплощадка

Работы проводятся в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Источник: Нижегородская правда

Глава Дзержинска Михаил Клинков продолжает рассказывать о том, как в городе реализуется программа, по которой работы по благоустройству проводятся по инициативе горожан:

В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории школы № 30 продолжается установка современной многофункциональной спортивной площадки с новым покрытием. Здесь учащиеся с первого по одиннадцатый классы смогут играть в футбол и волейбол на уроках физкультуры, и во внеурочное время.

Это уже третий проект, реализованный в школе благодаря губернаторской программе «Вам решать!» и поддержке дзержинцев. В прошлом году на территории установили сразу две детские площадки. Для старшеклассников смонтировали зону с девятью современными тренажерами, доступными в любое время, а для младших школьников — игровое пространство с элементами для развития моторики. Теперь к ним добавилась полноценная спортивная коробка.

Огромная благодарность родителям, выпускникам и ученикам — именно ваша активная поддержка и голоса позволили реализовать эти проекты и сделать школьную территорию по-настоящему современной и благоустроенной. Отдельное спасибо директору школы Анне Владимировне Никитиной и всему педагогическому коллективу за инициативность и умение объединять людей ради общего дела.

Всего в этом году в Дзержинске реализуется 13 проектов в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!».