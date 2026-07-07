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Нижегородца обвинили в мошенничестве с жильем многодетной матери

Большеболдинский межрайонный суд Нижегородской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Гагинского округа, обвиненного в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Большеболдинский межрайонный суд Нижегородской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Гагинского округа, обвиненного в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По фабуле дела в 2023 году к обвиняемому обратилась мать троих детей с просьбой одолжить 500 тыс. руб. Фигурант предоставил ей деньги якобы под залог квартиры, однако на самом деле обманул потерпевшую и заключил с ней договор купли-продажи жилья стоимостью более 1,6 млн руб. Затем он зарегистрировал недвижимость.

После того как потерпевшая погасила значительную часть долга, обвиняемый обратился в суд с иском о ее выселении, добавили в ведомстве.