Нижегородца обвинили в мошенничестве с жильем многодетной матери

По фабуле дела в 2023 году к обвиняемому обратилась мать троих детей с просьбой одолжить 500 тыс. руб. Фигурант предоставил ей деньги якобы под залог квартиры, однако на самом деле обманул потерпевшую и заключил с ней договор купли-продажи жилья стоимостью более 1,6 млн руб. Затем он зарегистрировал недвижимость.