Свердловская полиция усилит контроль за детьми у водоемов

Так, по словам полковника Горелых, в Сысертском районе четверо мальчиков на велосипедах отправились купаться на местный пруд без разрешения родителей. Один из них начал тонуть, но товарищи подумали, что он балуется. Тревогу забили когда он скрылся под водой. Тело 11-летнего ребенка нашли только сегодня утром.