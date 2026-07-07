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В Ростове исчезновение автобусов- «гармошек» объяснили снижением спроса

В Ростове-на-Дону объяснили отсутствие на маршрутах автобусов типа «гармошка». Комментарий и.о. директора департамента транспорта Евгения Романцова опубликовала пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону объяснили отсутствие на маршрутах автобусов типа «гармошка». Комментарий и.о. директора департамента транспорта Евгения Романцова опубликовала пресс-служба администрации города.

Ранее на ситуацию обратили внимание местные СМИ. По словам господина Романцова, отсутствие на маршрутах города автобусов особо большого класса связано с сезонным снижением перевозимых пассажиров.

«МУП МТК “Ростовпассажиртранс” на постоянной основе проводит анализ пассажиропотока на обслуживаемых предприятием маршрутах. Сейчас фиксируется сезонное снижение числа перевозимых пассажиров. В связи с чем было принято решение временно заменить часть автобусов особо большого класса на автобусы большого класса. В настоящее время работает 7 “гармошек” на маршрутах № 71,4,33,35,42», — приводят в сообщении слова и.о. директора департамента.

Отмечается, что в случае необходимости количество автобусов особо большого класса увеличат.