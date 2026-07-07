В Ростове исчезновение автобусов- «гармошек» объяснили снижением спроса

«МУП МТК “Ростовпассажиртранс” на постоянной основе проводит анализ пассажиропотока на обслуживаемых предприятием маршрутах. Сейчас фиксируется сезонное снижение числа перевозимых пассажиров. В связи с чем было принято решение временно заменить часть автобусов особо большого класса на автобусы большого класса. В настоящее время работает 7 “гармошек” на маршрутах № 71,4,33,35,42», — приводят в сообщении слова и.о. директора департамента.