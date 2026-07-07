О необычных родах и мужских слезах

Семья — это среда, где формируется эмоциональный мир ребёнка. С первых дней жизни он считывает невербальные сигналы родителей: интонации, мимику, жесты. Тёплая, поддерживающая атмосфера помогает развить доверие к миру, эмпатию, уверенность в себе, закладывая основы взрослой гармоничной личности.
Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, корреспондент «АиФ-Воронеж» поговорил со специалистом, который помогает рождаться новым людям — заведующей акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Воронежа Татьяной Гущиной.
Не знала, что беременна.
Анастасия Ходыкина, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Татьяна Юрьевна, хочется сразу спросить про самые необычные роды, уверена, у вас большой набор историй и, скорее всего, необычных немало?
Татьяна Гущина: Необычных родов немало, но, наверное, самые запоминающиеся, которые я приняла, — это роды почти доношенной внематочной беременности. Беременную женщину из области к нам привезли с брюшным кровотечением в тяжёлом состоянии. Когда мы шли на операцию, то точно не знали, с чем это связано. Конечно, все потом были сильно удивлены внематочной беременности. Это уникальный случай! Плюс всё закончилось благополучно — мама и малыш оказались полностью здоровы. И хотя с тех пор прошло уже много лет, это были самые необычные и запоминающиеся роды в моей практике и практике всех докторов, которые принимали участие в спасении жизни мамы и ребёнка.
— Были ли случаи, когда пациентки рожали, например, в дороге?
— Бывало такое, что женщины не успевали доехать до медучреждения и рожали либо в скорой помощи, либо в машине личного транспорта. Большинство случаев связано не с тем, что женщины специально хотели попозже поехать в роддом, а со стремительными родами. Если такую пациентку везёт бригада скорой помощи, то, конечно, по телефонной связи они предупреждают ближайшим роддомом, что, скорее всего, роды вот-вот произойдут в пути. И тогда бригада акушеров-гинекологов и детских докторов собирается в приёмном отделении с тёплыми пеленками и всем необходимым, чтобы практически с порога медучреждения оказать помощь маме и новорождённому.
— А есть что-то самое запоминающееся, не обязательно исключительно весёлое?
— Один трогательный случай, который произошёл три года назад, мы часто пересказываем друг другу. Женщина только перед родами узнала, что беременна. Сама по себе она была крупновата, возраст — чуть за 40. Все признаки беременности, которые у неё появились, она принимала за злокачественное новообразование, терпела, боялась идти к врачу и рассказать об этом супругу. Уже чуть ли не завещание хотела писать. Когда же боли в животе стали настолько сильными, что терпения не осталось, она вместе с супругом всё же обратилась в женскую консультацию в Воронеже, готовясь узнать страшный диагноз. Доктор осмотрела её и сказал, что она… скоро родит. Будущая мама даже не успела пообщаться с мужем, как её отвезли на скорой в роддом. Получается, она почти девять месяцев себя хоронила, а тут у неё рождается замечательный здоровый малыш. И тогда она сказала докторам: «Можно я хоть пальчиком дотронусь до него, я не верю, что такое возможно»…
Позитивный настрой.
— Считается, что женщины по-разному относятся к родам: либо они спокойны, либо мечутся по стенам: «Скоро начнется ад». От чего это зависит? И как вы помогаете женщинам настроиться?
— Однозначно страхи, связанные с родами, зависят только от установок самих женщин, которые не готовятся к родам и не знают, что их ждёт. Не всю правдивую информацию можно узнать из интернета. Поэтому мы организовали Школу беременных на базе нашего отделения — проводим лекции у нас в роддоме два раза в месяц, затрагиваем самые интересные и востребованные темы, которые касаются дородового, послеродового периода и грудного вскармливания. Сотрудники нашего отделения также проводят встречи во многих женских консультациях, где организованы Школы материнства. Тем самым мы развеиваем страхи, настраиваем на позитивный лад. Роды — самый счастливый момент в жизни, бояться их не нужно.
— Бытует мнение, что если беременность тяжёлая, то и роды будут непростыми. Так как всё же будет развиваться ситуация, чего ждать?
— Когда у женщины непросто протекает беременность, как правило, она не остаётся один на один со своими проблемами. Для этого у нас существует трёхуровневая система оказания помощи. Самые сложные беременности наблюдаются совместно со специалистами перинатального центра. Наши врачи готовы к любым ситуациям, связанных с осложнениями беременности и родов.
— Сохраняется ли мода на партнёрские роды? Как ведут себя мужчины — не падают ли в обморок? Вообще, на ваш взгляд, стоит ли выбирать партнёрские роды, и доступна ли такая слуга бесплатно?
— Сейчас партнёрские роды набирают обороты, и мы тоже понимаем, что это очень хорошо для женщины, потому что в сложный момент рядом находится родной человек, который может подарить частичку тепла и сопереживания. Иногда женщине достаточно просто взять за руку своего супруга, маму или сестру, чтобы успокоиться, вникнуть в слова медработников, стать более уверенной. Ещё ни один папа на родах в обморок не упал. Но у 90% отцов проступает скупая слеза волнения и радости, когда они берут на руки своего малыша в первые минуты его жизни. Поэтому партнёрские роды мы только приветствуем, эта услуга в Воронеже бесплатная.
— А как ведут себя при рождении современные новорождённые — говорят, не каждый малыш сразу же кричит?
— Вообще ребёнок должен сделать первых вдох и издать крик. Но есть малыши такие основательные — сначала чихнут, кашлянут, а потом заплачут. Другие покричат немного, успокаиваются и рассматривают окружающий мир, а третьи могут кричать настойчиво. Мы понимаем, что таким образом они требуют материнского внимания и отдаём его маме. Так что характер малыша может проявиться сразу после рождения.
— Всегда ли родители бурно приветствуют родившегося малыша или бывают неожиданные реакции?
— Во-первых, не будем забывать, что роды — это тяжёлый труд. И когда они заканчиваются, мамы испытывают двоякие чувства усталости и радости. Мамы никогда не кричат: «Ура, я родила!» Они радуются тихо, всплакнут, поцелуют малыша, обнимут, пригреют. Это всегда радость эмоциональная.
Возраст — не помеха.
— Можно ли сказать, что мамы стали более возрастными? Как вы считаете, какова причина такой тенденции? И каков средний возраст роженицы в вашей практике?
— Если взять статистику, то сейчас большинство женщин рожают в возрасте 27−28+ лет. Это связано с тем, что многие хотят быть востребованы не только дома, но и в профессиональном плане, поэтому сначала оканчивают вуз, устраиваются на работу, получают опыт. При этом есть и мамы 18−20 лет, и те, кому около 40 и больше. Почему нет?! Сейчас женщины в этом возрасте очень активные, в самом расцвете сил, я бы сказала, молодые женщины 40 лет.
— И всё же каков, на ваш взгляд, оптимальный возраст для рождения детей? Почему важно «своевременное» материнство?
— Конечно, мы ратуем за то, чтобы первых деток женщины рожали до 25 лет. С возрастом мы собираем в себе болячки, а беременность — большой провокатор стойкости организма, когда снижается иммунитет и могут обостряться разные хронические заболевания, которые «спали». Тем не менее, если вовремя купировать недуги, обратившись к врачу, многих проблем можно избежать. А если женщина будет готовиться к беременности и пройдёт предгравидарную подготовку — обследуется, пролечит то, что беспокоит, то шансы на благополучный исход будут ещё выше. Медицина не стоит на месте, и мы знаем, как лечить многие недуги до и во время беременности. Так что большинству женщин можем помочь выносить и родить здорового ребёнка.
— Помните первые роды, которые вы приняли? И почему вы решили стать акушером-гинекологом?
— Это было очень волнительно, благо со мной были мои наставники. В университете нам давали две специализации — акушер и гинеколог. Но когда я пришла на практику в роддом и увидела эмоции родивших женщин, я поняла смысл работы врача-акушера и решила, что непременно буду работать в роддоме, буду гордиться своим причастием к таинству рождения ребёнка и буду рада помогать будущим мамам облегчить сами роды.
— В чём, по-вашему, счастье материнства? Почему женщинам стоит испытать это чувство, несмотря на все жизненные трудности?
— Потому что самое главное в жизни женщины — подарить себе и своему любимому человеку продолжение их двоих и тем самым укрепить их союз, обрести смысл своей жизни.
Досье: Татьяна Гущина родилась в Воронеже, окончила ВГМА им. Бурденко, клиническую интернатуру на базе акушерства и гинекологии и клиническую ординатуру на той же кафедре. С 2002 года работает акушером-гинекологом.