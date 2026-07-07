О необычных родах и мужских слезах

— Один трогательный случай, который произошёл три года назад, мы часто пересказываем друг другу. Женщина только перед родами узнала, что беременна. Сама по себе она была крупновата, возраст — чуть за 40. Все признаки беременности, которые у неё появились, она принимала за злокачественное новообразование, терпела, боялась идти к врачу и рассказать об этом супругу. Уже чуть ли не завещание хотела писать. Когда же боли в животе стали настолько сильными, что терпения не осталось, она вместе с супругом всё же обратилась в женскую консультацию в Воронеже, готовясь узнать страшный диагноз. Доктор осмотрела её и сказал, что она… скоро родит. Будущая мама даже не успела пообщаться с мужем, как её отвезли на скорой в роддом. Получается, она почти девять месяцев себя хоронила, а тут у неё рождается замечательный здоровый малыш. И тогда она сказала докторам: «Можно я хоть пальчиком дотронусь до него, я не верю, что такое возможно»…