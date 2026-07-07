В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем

В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В понедельник Московский районный суд Калининграда арестовал его на два месяца.